مدرب الإسماعيلي: لدينا مقومات لتغيير وضع الفريق في الجدول.. لا نفكر في الهبوط مطلقا

أكد دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على عدم وجود تفكير لديه أو أي شخص في النادي حول إمكانية هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل.





ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة عن الإنتاج الحربي المتذيل الذي لعب مباراة واحدة أقل.





وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال يوفيتش "لا يوجد أحد في النادي يُفكر على الإطلاق في الهبوط إلى الدرجة الثانية، نحن نادٍ كبير وعظيم، ولا شك في ذلك ، الهبوط أمر بعيد، لدينا كل المقومات من أجل تغيير الأمور، وقدمت إلى هنا لمساعدة مجلس الإدارة على ذلك".





وأنهى مدرب الإسماعيلي :"في آخر خمس مباريات واجهنا سوء حظ غير طبيعي، واليوم أمام طلائع الجيش أهدرنا 4 فرص وسجلنا هدفًا وحيدًا، بينما لم يكن لدى الخصم أي محاولات ومع ذلك تعادلنا بهدف لكل فريق".