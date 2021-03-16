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مستشار مصلحة الضرائب يناشد المواطنين عدم الانتظار للأسبوع الأخير لتقديم الإقرار الضريبي.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:34 م
رجب محروس مستشار
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب
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محمود محسن
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية إن الاقرار الضريبي هو نموذج ثابت لايتم تغييره لكن هذا النموذج يتم ميكنته  

وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن المنظومة الإلكترونية هي تتم لتأمين الممولين وذلك من اجل حفظ بياناتهم الشخصية  فقط .

وتابع  مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية إن مصلحة  الضرائب قامت بعمل فيديو تعريفي لكي تسهل على الممولين كيفية تقديم الاقرارات الضريبية سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري.

وقال: إنني أناشد كافة الممولين ألا ينتظر للاسبوع الاخير حتى يقدم إقراراه حفاظًا على الطاقة الاستبعابية للموقع خاصة أن لدينا مايزيد عن 3 مليون ممول طبيعي .
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