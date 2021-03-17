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رياضة

أحمد مجاهد : إلغاء الدوري فكرة غير موجودة.. ونبحث تحصيل مديونية الأندية .. وهذه خطتنا لتجاوز الضغط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:06 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن فكرة إلغاء الدورى الممتاز غير مطروحة فى الحسبان نهائيا، مشيرًا الى أن يمكن إلغاء الدورى فى حالة واحدة فقط .
وقال أحمد مجاهد فى تصريحاته الخاصة إن الحالة الوحيدة تتمثل فى قيام الدولة بإيقاف النشاط الرياضى، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه خطة لاستكمال كافة المنافسات فى كافة المسابقات المختلفة وفى كافة الأعمار السنية وهو الهدف من أجل إعداد المنتخب بشكل مناسب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لكأس العالم 2022 .

وأشار أحمد مجاهد الى أن اتحاد الكرة دعا أندية الدوري الممتاز للاجتماع اليوم من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة والتي فى مقدمتها مشكلة وأزمة ضغط المباريات خاصة على الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية " فضلا عن الظروف التى يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا واقتراب بداية شهر رمضان المعظم .

وأوضح مجاهد أنه ستتم مناقشة كافة الملفات حيث سيتم طرح فكرة إقامة مباراتين لكل فريق من الاندية المشاركة فى بطولة كأس مصر خلال فترة التوقف بسبب مباريات المنتخب على أن تقام مباريات الكأس بدون الدوليين حيث ستسهل تلك الخطوة جدول الدورى فى شهر رمضان وستقلل من الضغط ولكن فى حالة رفض الأندية سيكون على الجميع الالتزام بالجدول المعلن .

وحول مستحقات المسحات .. قال أحمد مجاهد إن الاندية هى من ستتحمل تكلفة المسحات خاصة ان اللائحة الخاصة بهذا الأمر تنص على تحمل المسحات مشيرا إلى أن اتحاد الكرة سدد 42 مليون جنيه للشركة التى أجرت المسحات الفترة الماضية ومازال على الاتحاد 40 مليون جنيه وهو أمر صعب للغاية .

وأوضح مجاهد أن اجتماع الغد مع الاندية سيشهد عرض كافة المديونيات الخاصة بالاندية للاتحاد من اجل سدادها سريعا وتحديد الطريقة المناسبة خاصة أن للاتحاد مديونيات كبيرة لدى كل الاندية وعلى سبيل المثال الزمالك عليه مديونية تصل إلى 46 مليون جنيه والأهلى عليه مديونية تصل إلى 5 ملايين جنيه .

وكشف مجاهد أن الاتحاد متواصل مع الشركة الموردة لأجهزة الفار من أجل تطوير وتحديث الخدمة، وأن الفار سيستمر فى استخدامه فى مباريات الدورى المصرى دون أى مشاكل بعد أن يتم تلاشى الأخطاء السابقة عقب تطوير الأجهزة التى وعدت الشركة بتوريدها.

وأكد مجاهد على حرص اتحاد الكرة على الانتهاء من منح حكام جدد رخصة تقنية الفيديو تمهيدا للاستعانة بخدماتهم فى مباريات البطولات المحلية.
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