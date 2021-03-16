رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد بتلقي لقاح أسترازينيكا فى حالة الموافقة عليه

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، بأن يتلقى لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، إذا تمت الموافقة عليه من الجهات المعنية.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كاستيكس قوله، إنه مستعد لتلقي اللقاح، رغم الجدل الواسع الذي أشيع حول مأمونيته.





من المنتظر أن يدلي خبراء سلامة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية برأيهم حول سلامة لقاح أسترازينيكا، وسط حالة من الإحجام الدولي عن التطعيم به، بسبب مخاوف تسببه في جلطات دموية، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).





وناشدت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الاثنين الدول لمواصلة حملات التطعيم ، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في مشاكل التخثر.





وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير "حتى اليوم ، لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في الحوادث ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح ووقف المرض الشديد جراء الفيروس".