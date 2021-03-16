محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية لذكرى عودة طابا

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الاستعدادات النهائية للعيد القومي للمحافظة " ذكرى استرداد طابا " بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمعنيين.





وأكد المحافظ خلال الاجتماع بالتشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات وتوفير المطهرات خلال جميع الاحتفالات بالمحافظة مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي .





يشار الي أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي ومراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.









كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا والطور وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.









وتشمل الاحتفالات حفلا فنيا بشرم الشيخ وافتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة والحرف والمشغولات اليدوية " ديارنا "بشرم الشيخ وندوة سيناء في القلب بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.









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