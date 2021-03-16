ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية لذكرى عودة طابا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الاستعدادات النهائية للعيد القومي للمحافظة " ذكرى استرداد طابا " بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمعنيين.

 
وأكد المحافظ  خلال الاجتماع بالتشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات وتوفير المطهرات خلال جميع الاحتفالات بالمحافظة مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي .

 
يشار الي أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي ومراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.


كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا والطور وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.


وتشمل الاحتفالات حفلا فنيا بشرم الشيخ وافتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة والحرف والمشغولات اليدوية " ديارنا "بشرم الشيخ وندوة سيناء في القلب بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.


اقرأ أيضا : 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق المحميات ومنع رحلات الجبال.. استعدادات قصوى بجنوب سيناء لموجة الطقس

رفع العلم على طابا.. واعظات الأوقاف في جنوب سيناء لنشر الوعي والولاء للوطن

بمناسبة ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان التعاون المشترك

ندب المستشار أحمد محمد الصغير رئيسا للجنة القسمة الأولى بالأوقاف

فودة يتابع الاستعدادات لاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي

ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات العيد القومي

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يوجه رسالة دعم لـ محمد شريف بعد إصابته

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: الإبراشي يعود خلال أيام

إبراهيم سعيد يعلق على مشاركة حسين الشحات أمام فيتا كلوب

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

انظر إلى البطل الحقيقي .. لاعب الاهلى السابق يثر الجدل عقب فوز الأهلي على فيتا كلوب | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب