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محافظات

وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:17 م
صدى البلد
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يوسف رجب

شاركت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم نماذج من السيدات المبدعات من أبناء محافظة قنا في مختلف مجالات الحياة.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

قالت وزيرة الثقافة، إن المرأة الصعيدية وتحديدًا المرأة القنائية تعد رمزا للكفاح علي مر العصور فهن المبدعات في مختلف مجالات الحياة وشريكات فى التنمية والبناء فلهن كل التحية والتقدير  فى هذه المناسبة التى تؤكد أن المراة أيقونة النجاح ومصدرا للحياة وركيزة أساسية فى إعداد أجيال جديدة تحقق ازدهار الوطن وتصنع المستقبل.

و أشادت عبد الدايم، بالمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية، بمعرض منتجات المرأة الريفية، الذي تم افتتاحه مساء اليوم، بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا.


و قدم محافظ قنا، التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، مؤكدًا أن المرأة المصرية حظيت بتمكين غير مسبوق في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث خصص العام 2017 عامًا للمرأة لما تمثله كنصف للمجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الأخر وشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وبناء مستقبل مصر الحديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف الي ترسيخ حق المرأة فى المشاركة في عملية التنمية وضمان وصول الخدمات الأساسية لتحقيق حياة كريمة لها وتوفير فرص التعليم لها بكافة أشكاله  وتوعيتها بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية.


و شاركت وزيرة الثقافة، مع محافظ قنا، تكريم عدد من النماذج النسائية المميزة بقنا، حيث تم تكريم كل من: الدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، الدكتورة سهير حمدي، أستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، نجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب ومسئول بمؤسسة النداء للتنمية، المهندسة ايمان محمد علي، وكيل وزارة الزراعة سابقا ومسئول مشروع برايم، حسانية محسب رائدة في الأعمال التطوعيه لتنمية المجتمع، الدكتورة سلمي القاضي، عضو المكتب التنفيذي بمديرية الصحة ومدير جمعية اصدقاء المرضي، انتصار عليو، احدي القيادات التوعوية بمدينة قفط، والمهندسة فاطمة ابراهيم، سكرتير  عام مساعد محافظة قنا.


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وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
وزيرة الثقافة تشارك أبناء قنا احتفالهم بيوم المرأة المصرية
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