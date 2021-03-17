صحفي ليبي: الرئيس السيسي له دور كبير في استقرار الأوضاع ببلادنا

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن التحديات التي تواجه الحكومة الليبية هي الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموجودة في ليبيا؛ موضحًا ان الوصول الى انتخابات في ديسمبر المقبل أهم الملفات على مائدة الحكومة الليبية الجديدة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان القيادة الليبية الجديدة تتفهم مصاعب تفكيك الميليشيات المسلحة؛ منوها أن الليبيين يتجرعون المر من أجل عبور هذه المرحلة.





وأكد الليبيون يطمحون إلى ان تكون ليبيا دولة مستقلة دون انقسامات؛ مشيرا إلى أن وجود حكومة وحدة انجاز كبير للدولة الليبية.





ونوه بأنه كانت هناك انقسامات في مؤسسات ليبيا ولكن اختلف الامر الان؛ مرددا: «المشير خليفة حفتر يضرب مثلا في الحوار الوطني وإعلاء مصلحة الوطن».



