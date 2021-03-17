استياء برلماني بسبب استهلاك المصريين لـ 12 مليار كيس بلاستيك سنوياً.. نواب: من المسببات الأولى والرئيسية للسرطان في مصر.. ومطالب بضرورة البحث عن بدائل جديدة

نائب: انبعاث الغازات السامة الصادرة عند احتراق الأكياس البلاستيكية يؤثر بالسلب على صحة الإنسان والحيوان

نائبة: عقوبة مخالفة ضوابط تصنيع البلاستيك قاصمة والردع يأتي من العدالة الناجزة

نائب: تسخين الأطعمة والمشروبات في الحافظات البلاستيكية يزيد من كمية المواد الكيميائية المُضرة بصحة الإنسان

قال على أبو سنة، مستشار وزارة البيئة لتنمية المشروعات، إن مخلفات البلاستيك تستهلك أكثر من 12 مليار جنيه فى العام، لافتًا إلى أن الاتجاه العالمى كله للتقليل من استهلاك البلاستيك، موضحًا أن الوزارة تقترب من إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحًا أنه سيتم إقرارها فى مايو المقبل لبدء العمل به.





وأضاف "أبو سنة"، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها وتتخذ العديد من الإجراءات للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرًا إلى أن قضية الحد من استخدام البلاستيك تعتمد في المقام الأول على الوعي، في ظل إتاحة عدة بدائل للأكياس البلاستيك كالشنط القماشية، كما تحرص الوزارة على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.





وتابع أن الدراسات العلمية أثبتت أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل بالتوازن البيئي والذي يسهم البلاستيك في جزء كبير منه، بخلاف اكتشاف الوزارة أن سبب وفاة الأغنام والحيوانات لعدة قبائل في منطقة وادي الجمال كان نتيجة لتناولها أكياسا بلاستيكية.





وحول هذا الأمر، عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن استيائهم الشديد، مشيرين إلى ضرورة البحث عن بدائل جديدة تكون صديقة للبيئة، وغير مضرة بصحة الإنسان وسلامة البيئة.





وأكدوا على تفعيل دور الحوار المجتمعي بالتعريف بالثقافة البيئية ودورها فى الحد من هذه الظاهرة، موضحين الدور المأمول لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بخطورة الموقف.





بداية استنكر النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ ، استهلاك مصر بما يقدر بحوالى 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا يجب أن يتم التعامل معها على أنها رفاهية ، حيث أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة وأزمة عالمية تهدد حياة الأفراد والشعوب.





وأضاف أن الأكياس البلاستيكية أصبحت تمثل ضررا كبيرا ، وانبعاث الغازات السامة الصادرة عند احتراقها، يؤثر بالسلب على كل من الإنسان والحيوان وكذا الغلاف الجوى، لافتًا إلى أن العقوبات التى نص عليها قانون إدارة المخلفات رادعة وكفاية، لكن المعضلة الأساسية تتمثل في العدالة الناجزة فى تطبيق العقوبة ، بشكل يحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية.





وشدد " شحاتة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة إيجاد حلول بديلة للأكياس البلاستيكية، يتم وضعها من قبل المختصين، لضمان عدم إلحاق الضرر بالبيئة من جهة، وعلى مصنعي هذه الأكياس من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية إلى بديل آخر، يتطلب دراسة جدية، حيث أن هناك العديد ممن سيقع عليهم خسائر اقتصادية، لذا من باب أولى أن نضع لهم البدائل المناسبة حتى لايكونوا عائقا فى طريق تنفيذ القانون.





وطالب عضو مجلس الشيوخ بإطلاق حملات للتوعية بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، وتفعيل دور وسائل الإعلام بتقديم النصح للمواطنين ، بأن استخدامها يلحق الأذى بصحته، كما أنها مضرة للبيئة، وينتج عنها مواد أكثر ضررًا، كونها تتسبب الإصابة بالسرطان، معقبًا:" الوعي والثقافة المجتمعية يلعبان دورا كبيرا في تغيير ثقافة ما، فضلا عن إسهامهما فى تعزيز القانون ونجاحه".





من جانبه عبرت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ عن استيائها الشديد باستهلاك مصر بما يقدر بحوالى 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك وفق إحصائيات إدارة مراقبة البيئة فى أوروبا، مشيرة إلى أن البلاستيك ، يعد من المسببات الأولى والرئيسية للسرطان في مصر.





وعن مقترحات لإيجاد حلول بديلة للأكياس البلاستيكية، تابعت النائبة حديثها قائلة: "لابد من الرجوع إلى إستخدام

الأكياس الورقية أو الورق المقوى، أو الأكياس المصنوعة من الكرتون، كونها خامات صديقة للبيئة من جهة، وتتماشي مع المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي للاهتمام بصحة المواطن المصري من جهة أخرى، لافتة إلى أن تلك المنتجات كانت تصنع فى مصر فى سنوات سابقة، وعلى مدار عقود طويلة، لكن الإتجاه لصناعة الأكياس البلاستيكية قضى عليها.





وأكدت "إسحق" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العقوبة التي نص عليها القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات، قد حدد ضوابط ومعايير خاصة لتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، وقام بوضع عقوبة خاصة لكل من خالف هذه الضوابط، تصل لـ"نصف مليون جنيه " غرامة، معقبة:" العقوبة فى حد ذاتها رادعة، المهم إن الناس تعرف العقوبة، وكيفية تطبيقها، لأن كتير من الناس لا يعرفون شيئًا عن القانون ، كما أن القانون لا يحمي المغفلين ، مع وجوبية تطبيق العقوبة على أرض الواقع، وألا تكون مجرد عقوبة على ورق.





وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" لابد تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية بخطورة هذا الأمر ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع ، و ذلك للقضاء على هذه العادات المتجذرة بداخله، إلى جانب ضرورة وجود حزمة من القرارات وتوقيع غرامات على من يخالف قواعد وضوابط التصنيع ،للحد من هذه الظاهرة التى باتت تمثل مصدر إزعاج كبير،لاسيما بعد اكتشاف خطورته وضرره البالغ على الإنسان وعلى البيئة والكائنات الحية.





وفي نفس السياق قال النائب، أو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، إن الإعتماد خلال الفترات الأخيرة أصبح قاصرًا على استخدام الحافظات المصنوعة من مواد بلاستيكية في تغليف معظم المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات، لافتًا إلى أنه من باب أولى يتوجب علينا إعطاء أهمية بالغة للاستخدامات البيئية ، والتى تعوضنا عن الاستخدامات البلاستيكية المضرة بصحة الإنسان وسلامة البيئة، معقبًا:" الثقافة البيئية منعدمة لدى المواطن المصري ، فيستخدم الأكياس والحافظات البلاستيكية دون الوعى بخطورتها على صحته وصحة أبنائه ".





وأوضح أن تسخين الأطعمة أو المشروبات في الحافظات البلاستيكية، يزيد من كمية المواد الكيميائية التي تنتقل إلى الطعام، الأمر الذي ينتج عنه آثارًا سلبية تضر بصحة الإنسان والأطفال.





واقترح" إمام" فى صريحات خاصة لـ"صدى البلد" استخدام حافظات الطعام الزجاجية، و الأقفاص المعدنية ، كونها الأضمن، لافتًا إلى أن هذا هو المأخوذ به عالميًا، لاسيما في جميع دول العالم المهتم بمجال البيئة والحفاظ عليها ، حيث إنهم لا يستخدمون الأكياس البلاستيكية.





ولفت عضو مجلس الشيوخ النظر إلى أهمية الدور المأمول من مؤسسات المجتمع المدنى، وكذا الإعلانات التلفزيونية في هذا الشأن، مطالبًا إياها بتفعيل دورها، وذلك من خلال إطلاق حملات للتوعية بمدى خطورة استخدام الأكياس أو الصناعات البلاستيكية في حفظ المأكولات ، أو حتى تناولها من الباعة المختلفة لبائعي الخضروات والفاكهة وخلافه.