وزيرة الثقافة: تفاعل الجمهور مع مسرح المواجهة والتجوال يعكس الثقة في المنتج الإبداعي للدولة

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال الي قرية المراشدة بمركز الوقف والتي تأتي ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الابداعى الى مختلف قري ونجوع محافظات مصر وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .





قالت عبد الدايم ان انتقال العروض المسرحية في القري والنجوع بداية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجهورية لتطوير 1500 قرية ، واكدت ان جميع قطاعات وزارة الثقافة تشارك بالفعاليات والانشطة الثقافية والفنية والفكرية في جميع القري المستهدفة ، مشيرة الي اهمية الدور الفعال لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نجاح العروض وتفاعل الالاف من ابناء المحافظات معها والذي يعكس ثقة المواطن المصري في المنتج الابداعى الذي تقدمة الدولة للارتقاء بالسلوك ونشر الوعي والتنوير ، كما اعلنت وزيرة الثقافة تدريب 300 طفل من ابناء قري المحافظة فى برنامج تنموي لاعداد الممثل الشامل من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال وحرص محافظ قنا علي تكريم ابطال العرض المسرحي ولاد البلد الذي قدم رسائل توعية تدعم روح الولاء والانتماء .

كما تابعت وزيرة الثقافة عرض "محطة مصر" بقرية التمساحية بمركز القوصية بمحافظة اسيوط بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة وجنود الأمن المركزي وحشد من الاهالى حيث ابدى الجمهور إعجابه بالعرض ومستواه المتميز ووجه الشكر لوزارة الثقافة علي مشروع مسرح المواجهة والتجوال .



