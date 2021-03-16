تطبيق MyHeritage صنع في تل أبيب.. يداعب الغرائز بصور الموتى.. يخترق خصوصيتك ويدهشك بخدماته.. واستشاري طب نفسي يحذر من كارثة بسببه

انتشر مؤخرا تطبيق MyHeritage "ماي هيرتج"، بشكل كبير في العالم بسبب ما اتاحه من تحريك الصور الثابتة للأشخاص المتوفين وإمكانية جعل الصور عبارة عن فيديو قصير للشخص المتوفى يشعر من خلاله المستخدم بالحنين والاشتياق للشخص الذي فقده فينا يسمي أي "deep nostalgia" أي الحنين العميق، ولكن هذه ليست كل الخدمات المتاحة عبر التطبيق فمن خلاله يستطيع الشخص أن يبحث أيضا عن أقاربه وتكوين شجرة عائلة له من خلال الحمض النووي الخاص به.





بدأ هذا التطبيق في الانتشار في أواخر شهر فبراير الماضي حيث اتجه إليه الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، واستغل هذا التطبيق اشتياق الأشخاص إلى ذويهم الذين فقدوهم عن طريق تحريك صور لهم يمينا ويسارا وأحيانا بالابتسام والإيماء مما يخلق شعورا بالحنين والاشتياق وبهذا يكثر انتشار التطبيق ويتسارع إليه الأشخاص.





صناعة إسرائيلية

التطبيق ملك لشركة MyHeritage الإسرائيلية المتخصصة في علم الأنساب لرئيسها "جلعاد جافيت" التي تأسست في عام 2003 وأغلب أعضاء قيادة الشركة من جنسية إسرائيلية، ولدي الشركة موقع إلكتروني يستخدمه 62 مليون مستخدم نشط ويعرض الموقع خدماته بـ 42 لغة مختلفة، ولديهم قاعدة بيانات تحوي 13 مليار سجل تاريخي.





خدمات نصف مجانية

وقدمت الشركة تطبيق MyHeritage وهو عبارة عن تطبيق يقدم مجموعة من الخدمات هناك منها مجانية وهناك ما يتم دفع لها مقابل مادي، وتهدف الشركة عن طريق هذا التطبيق بـ تمكين الفرد من استكشاف تاريخ عائلته وأصولها والبحث عنهم في جميع أنحاء العالم والتواصل معهم، وهذه الخدمات تشمل:





إجراء اختبار DNA يساعد في تحديد أصول الفرد واكتشاف مكان أسلافه وتتم إضافة نتائج الإختبار إلى قاعدة البيانات للبحث عن أقارب لك متشابهين في الحمض النووي.





وتشمل أيضا شجرة عائلة يقوم التطبيق بإنشائها ويضيف فيها أسماء أفراد العائلة وتواريخ ميلادهم ووفاتهم وقصص حياتهم، وتساعدك الخدمة في اكتشاف صلات عائلية جديدة وحقائق عن أسلافك.





وكذلك خدمة بحث السجلات التاريخية يمكنك البحث في قاعدة بيانات Myheritage التي تبلغ 13.1 مليار سجل تاريخي.





وخدمة تلوين الصور ويتم من خلاله تحميل الصورة القديمة الأبيض والأسود ويقوم التطبيق بتلوينها، وتحسين الصور من خلال تحميل الصورة ذات الجودة المنخفضة أو الملامح غير الواضحة، ويقوم التطبيق بتحسينها وتوضيحها.





والخدمة التي لاقت رواجا كبيرا والتي كانت من أسباب انتشار هذا التطبيق هي خدمة تحريك الصور أو "Deep Nostalgia"وهي تعتبر أحدث خدمات التطبيق، حيث تقوم بتحميل صورة لأحد الأفراد ويقوم التطبيق بإنشاء لقطات فيديو واقعية عالية الجودة، وذلك عبر برامج تشغيل تتكون من سلسلة ثابتة من الحركات والإيماءات.





سعر الخدمة

وتبدأ أسعار الخدمة على التطبيق من 129 دولار إلى 319 دولار، وتكلفة الحمض النووي 59 دولارا.





يتحكم في مصير ويحدد مستقبلك

ويتم استخدام التطبيق عن طريق تسجيل كافة البيانات الشخصية لك ولعائلتك ليستطيع التطبيق من البحث عن أقارب لك والتواصل معاهم ولا يكتفي التطبيق بأن تقوم بإدخال بياناتك لأنه يقوم بأخذ الصور وفيديوهات وقراءة محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك وتعديل أو حذف محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك ومعلومات اتصال Wi-Fi‏، ويقوم بالبحث عن الحسابات على جهازك وقراءة جهات الاتصال الخاصة بك، كما يمكنه من فتح الميكروفون وتسجيل الصوت، كما أنه يقوم بالبحث عن حسابات على جهازك وإضافة أو إزالة الحسابات، ويمكنه كذلك قراءة محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك وتعديل أو حذف محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك.









- غير أنه يتلقى البيانات من الإنترنت والوصول الكامل للشبكة وتبديل المزامنة وإيقافها وإنشاء حسابات وتعيين كلمات المرور وقراءة إعدادات المزامنة ومنع الجهاز من النوم وتشغيل عند بدء التشغيل وعرض اتصالات الشبكة.





الحفاظ على بياناتك

ومع كل هذا الانتهاك لـ خصوصية الفرد وهاتفه تقول الشركة أن هذه البيانات لن يتم الاتجار بها أو الكشف عنها في الحاضر والمستقبل، وإنه يمكن للمستخدمين حذف بياناتهم كاملة في أي وقت، ويكون الحذف نهائي ولا رجعة فيه.





ممنوع على أصحاب النفوس الضعيفة قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن تطبيق "MyHeritage" هو تطبيق مثل باقي التطبيقات يقدم خدمات للمستخدمين بشكل مختلف، وأن هناك أشخاص يشعرون بالسعادة عند استخدامه لاسترجاع ذكرياتهم مع من فقدوهم عن طريق تحريك صور لهم يشعرون من خلالها بالحنين والفرح عند رؤيتهم..

وأضاف "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك نوعين من الأشخاص يتعرضون لـ هذا التطبيق أشخاص قد تكون لديهم شخصية سوية وقادرة على تحمل الاشتياق ورؤية من فقدوهم وهؤلاء ليس لديهم مشكلة في استخدام التطبيق، وأشخاص آخرين قد يتعرضون لاضطرابات في النوم ومن كوابيس وأحلام مزعجة واضطرابات في الأكل نتيجة تكرار ذكريات سيئة عند رؤيتهم للصورة المتحركة لمن فقدوهم، معقبا: "إذا كانت شخصيتك عُصابية بمعنى أن شخصيتك قلوقة، لا تستخدم هذا التطبيق".

وتابع "فرويز"، أن هذا التطبيق ليس به حلال وحرام لكل هذه الضجة حولة، هو فقط يتحامل على العواطف الشخصية لدى الشخص ولذلك لا ينصح باستخدامه لذوي الشخصيات الضعيفة الغير قادرة على التحمل لأن هذا ينتج عنه أمراضا نفسية وقلق وتوتر للشخص الذي يستخدمه.











