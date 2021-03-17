سكان شارع الإمام الغزالى فى إمبابة يشتكون من انتشار أكوام القمامة

اشتكى سكان شارع الأمام الغزالى فى إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».
وقال المواطن سمير صلاح ، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تجميع أكوام قمامة تهدد حياتنا وتنشر الأمراض بشكل مستمر ، وكلما تم إزالتها تتراكم مجددًا ، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا الخطر طوال" الوقت ".
وأَضاف: "حياتنا تحول إلى الخارج وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها ، فضلا عن ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة من حرائقها التي تسبب الحساسية والربو ".
وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر ، ولا هذا الإهمال في ظل انتشار فيروس كورونا".
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وحرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري ، يقدم صدى البلد خدمة بين الناس ،للوصول بصوت المواطنين وشكواهم للمسئولين 01025555056 خلال رقم الواتس آب 01006735360.