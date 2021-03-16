مستقبل وطن يستضيف وزيرة الصناعة لتوقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

استضاف حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليقوم الحزب بإتاحة مقراته على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.









قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، والدكتور طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب، والنائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.









جاء ذلك في مستهل ورشة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمقر الرئيسي للحزب مساء اليوم.









وفي كلمته، رحب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بوزيرة التجارة والصناعة مشيدا بالجهود الكبيرة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهدف من ورشة العمل هو التوعية بما تم إنجازه في هذا الملف خلال الفترة الماضية والتعاون والتنسيق من أجل العمل على مزيد من التسهيلات والخدمات والتوعية للمواطنين.









وفي كلمتها، قالت نيفين جامع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنها حرصت خلال الفترة الماضية على حضور عدد من اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب وعلى رأسها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الصناعة ولجنة القوى العاملة.









وأضافت الوزيرة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع حزب مستقبل وطن تقضي بالسماح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مقرات الحزب على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الجهاز الذي يمتلك 33 فرعا في 27 محافظة فقط.





وأضافت أن هذه المذكرة جاءت في إطار الرؤية المشتركة من الوزارة والحزب لخدمة المواطن وتعريفه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن مقرات حزب مستقبل وطن سيتم من خلالها توعية مواطنين بأهمية المشروعات وتوفير مدربين معتمدين للتدريب على كيفية عمل المشروعات والمستندات والشروط المطلوبة للراغبين في بدء مشروع جديد، كما سيتم تقديم كافة خدمات الجهاز.









وشددت على أن التعاون مع حزب مستقبل وطن سيكون أيضا في توفير المدربين المعتمدين في الجهاز والمواد التعليمية لراغبي عمل المشروعات.









واستعرضت الوزيرة نيفين جامع أبرز الامتيازات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره العام الماضي وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وجاري حاليا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشددة على أن القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.









وأضافت أن أبرز انجازات القانون أنه تضمن تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى أنه يتضمن العديد من والحوافز لجذب القطاع غير الرسمي من خلال عمل ضريبة محددة مقطوعة وغير ذلك من الامتيازات.





وأشارت نيفين جامع إلى المجمعات الصناعية الجديدة مؤكدة أن هناك إقبال كبير على المجمعات، حيث وصلت نسبت الاشغال في عدد منها إلى 100 %، كما أن هناك إقبال من البنوك أيضا على تمويل المجمعات الصناعية.





من جانبه، أشاد الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، بتعاون وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع الحزب حتى يرى قانون المشروعات المتوسطة النور، مشددا على أن إصدار هذا القانون كان على رأس أولويات الحزب في الفصل التشريعي السابق.





وأضاف أن القانون استغرق مجهودا كبيرا حتى صدر العام الماضي، حيث حل القانون المكون من 109 مادة محل القانون السابق للصندوق الإجتماعي للتنمية والذي كان في ١١ مادة فقط ويتضمن تشابكا كبيرا بين الوزارات مما كان معوقا كبيرا أمام الراغبين في عمل مشروع.









وأضاف أن حزب مستقبل وطن ناقش القانون قبل صدوره وعقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى صدر القانون في 9 أبواب من منطلق الحرص على مصلحة المواطن المصري ، وخصوصا لأصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي، حيث تضمن القانون امتيازات أبرزها الضريبة المقطوعة ومنح رخص مؤقته لمدة 5 سنوات وبدء صفحة جديدة مع أصحاب المشروعات.





وشدد النائب محمد كمال مرعي على أن هناك أمل كبير أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الإقتصاد المصري.





وأضاف أنه في إطار التفاهم بين الحزب ونوابه وبين وزيرة التجارة والصناعة والقائمين على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم مناقشة اللائحة التنفيذية مع النواب واجتهد الحزب أيضا في تقديم ملاحظات تخدم المواطن وتشجعه وتمنحه كافة الحوافر الممكنة، مشيرا إلى صدور اللائحة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، ومؤكدا أن هذا القانون سيكون له مردود قوي في الشارع المصري .





وأوضح أن العمل جاري حاليا لوضع رؤية جديدة لنظام ائتماني يتواكب مع القانون، وقد تم بالفعل الاتفاق.



