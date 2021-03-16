أحمد موسى يهاجم المسئولين عن حدائق الأهرام: فوضى وعشوائية

استنكر الإعلامي أحمد موسى الوضع الصعب الذي يعيشه سكان حدائق الأهرام؛ بعد انتشار القمامة والتكاتك.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك انتشارا كبيرا للكلاب الضالة؛ متسائلا «أين المسئول عن جمعية حدائق الأهرام؟.. أنا معنديش شقة في المنقطة بس مصلحتي مع الناس».





وناشد أحمد موسى، محافظ الجيزة، الذهاب إلى حدائق الأهرام للوقوف على مشكلات المواطنين؛ من عدم رصف الشوارع وانتشار القمامة.





وتابع «من يرضيه الكلام ده في حدائق الأهرام، اللي المفروض أثرية وسياحية.. مفيش بنية تحتية موجودة.. المواطن مش لاقي حتى الخدمات الأساسية».





واستنكر «إحنا بنتكلم على حياة كريمة لأهالينا في الصعيد، بقينا بنقول أهالي منطقة حدائق الأهرام القريبة عايزين حياة كريمة».