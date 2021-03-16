خاص| أشرف زكي يعلق على غياب جيهان فاضل: عضوة منقطعة من النقابة

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين في تصريح ل صدى البلد أنه لا يعلم شيئا عن الفنانة جيهان فاضل .





وقال : " جيهان فاضل عضو في النقابة ولكنها منقطعة منذ فترة طويلة وانقطاعها يعود لأسباب خاصة بها " .





و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة منسوبة للممثلة المصرية جيهان فاضل، الغائبة عن الأضواء منذ نحو 10 سنوات.





وظهرت صاحبة الصورة التي تشبه فاضل إلى حد التماثل، في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا في كندا حيث تعمل في أحد المتاجر الصغيرة.





وغادرت فاضل إلى كندا بعد أن مرّت بظروف قاهرة متمثلة في وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، لأسباب مختلفة.



