إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. بهذا الموعد

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ان الكلية سوف تنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل، منوها ان هيئة أعضاء التدريس تقوم بتصحيح كل مادة في يومها.





وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد ان سوف يتم الإعلان عن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأخير من مارس علي اقصي تقدير يوم 26 مارس الجاري .





وأكد الدكتور محمد ان الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث يتم توجيه الطالب لمكانه داخل اللجنة ويتم تسليم الموبايل ووضعه قبل دخول اللجنة، مشير الي انه يتم منع تبادل الأدوات الشخصية داخل اللجان ، بالإضافة الي تنظيم خروج الطلاب من اللجان بفواصل زمنيه لمنع التزاحم والتكدس .







