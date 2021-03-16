إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. بهذا الموعد

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ان الكلية سوف تنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل، منوها ان هيئة أعضاء التدريس تقوم بتصحيح كل مادة في يومها.
وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد ان سوف يتم الإعلان عن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأخير من مارس علي اقصي تقدير يوم 26 مارس الجاري .
وأكد الدكتور محمد ان الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث يتم توجيه الطالب لمكانه داخل اللجنة ويتم تسليم الموبايل ووضعه قبل دخول اللجنة، مشير الي انه يتم منع تبادل الأدوات الشخصية داخل اللجان ، بالإضافة الي تنظيم خروج الطلاب من اللجان بفواصل زمنيه لمنع التزاحم والتكدس .
وأوضح رجاء أن إدارة الكلية قامت بتقسيم الطلاب على فترتين لضمان توفير التباعد الاجتماعي كما تقوم الإدارة بتوسيع أماكن دخول الطلاب منعًا للتكدسات، مشيرا إلى إن جميع المطهرات التي تستخدم بالكلية يتم تركيبها بالمعامل المركزية بالكلية .
وأشاد رجاء بالنظام داخل وخارج لجان الامتحانات، كما أثنى على الدور الذى تقوم به إدارة الكلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من تعقيم وتطهير مستمر لجميع منشآت الكلية، وخاصة أماكن انعقاد الامتحانات، وكذلك التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في ظل جائحة كورونا.
مشيرا إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير وسائل التعقيم والتطهير بصفة دورية، والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.