محافظ سوهاج يكشف عن تفاصيل "ممشى سوهاج".. فيديو

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن فكرة السور الاسمنتي إنتهت وسيتم إستبداله بممشى حضاري أمن للاطفال عبر حديد عادي مؤكدا أنه: سيكون هناك سور حديدي لحماية الاطفال.





وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون انه سيكون المكان به مقاعد لرواد المكان وفي نفس الوقت وجود أكشاك حضارية تقدم الخدمة للرواد بعد الانتهاء من " الممشى خاصة أن الكورنيش ممتد لمسافة طويلة.





وتابع محافظ سوهاج أن الممشى يمثل إضافة كبيرة لمحافظة سوهاج التي تملك كورنيش طويل اشلرقي والغربي لكن مع الاسف هناك إنتشار من قديم الازل للنوادي الخاصة والمهنية المملوكة للنقابات.





وأشار الفقي إلى أن ائت فكرة تدشين هذا الممشى على الكورنيش " الشرقي " الممتد لمسافة تصل إلى 2 كيلو ولجأنا إلى فكرة المشاركة الاجتماعية عبر أحد المصانع.



