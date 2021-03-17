ميري يوضح المكاسب الاقتصادية للدولة والمواطن من قرارات الرئيس السيسي..فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ،إن جميع الاستثمارات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية المستهدف من عائد ربحها هو المواطن المصري مؤكدا أن الهدف الرئيسي للدولة المصرية الآن هو أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة .





وأضاف ميري خلال لقائه علي قناه اكسترا نيوز ، الدولة المصرية رغم ازمه كورونا ورغم الأزمات التي يمر بها العالم قام بتخصيص 37 مليار جنية في الموازنة المالية الجديدة للدولة من آجل زيادة الأجور للموظفين فقط وهذا يدل علي نجاح الدولة المصرية بالإضافة إلي زيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور .



