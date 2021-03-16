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أخبار العالم

فرنسا وإيطاليا تستعدان لاستئناف تطعيمات أسترازينيكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:19 م
التطعيمات لا تغني
التطعيمات لا تغني عن الاجراءات الوقائية
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محمد علي
قالت حكومتا فرنسا وإيطاليا إنهما "تقفان على أهبة الاستعداد" لاستئناف التطعيمات  بلقاح أسترازينيكا في انتظار مراجعة إيجابية من قبل هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي ، مضيفتين في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أن قرار وقف طرح اللقاح اتخذ "كإجراء احترازي مؤقت"، وفق ما ذكرت سي إن إن.


تم تعليق التطعيم  بلقاح أسترازينيكا في أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية في الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن عددًا قليلًا من المرضى قد أصيبوا بجلطات دموية بعد التلقيح.


وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أن "العناصر الأولية التي تشاركها وكالة الأدوية الأوروبية EMA اليوم مشجعة".   

كما أضاف البيان: "يقف إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي) وماريو دراجي (رئيس الوزارء الإيطالي)على استعداد لاستئناف حملات التطعيم بلقاح AstraZeneca بسرعة كبيرة إذا كانت مراجعة EMA الإضافية إيجابية".

 
يأتي البيان بعد أن أكدت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر أن قرار تعليق طرح لقاح أسترا زينيكا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا تم تنسيقه.


وقالت بانييه روناتشر للإذاعة الفرنسية "تحدثنا مع إيطاليا وتحدثنا مع إسبانيا وتحدثنا مع ألمانيا وليس من قبيل المصادفة أن هذه الدول الأربع أعلنت نفس القرار في نفس اليوم ". 


أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر ، لكنها تجري مراجعة طارئة للبيانات ؛ ومن المتوقع الإعلان عن نتائج المراجعة يوم الخميس.


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