رئيس مياه محافظات القناة يتفقد محطات الشرب في السويس

قام اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية بالشركة قطاع المعامل والجودة، والتشغيل والصيانة وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بقطاع السويس بزيارة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.





وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات، والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.





حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه كبريت UF بطاقة تصميمية10000 م3/ يوم والتى تخدم عدد من المناطق منها شندورة وكبريت البحارة وكبريت المفارق والخواطرة الجديدة والخواطرة القديمة والمطار.





حيث شملت الزيارة تفقد جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل النهائية ، وكذلك المعامل داخل المحطة والتأكد من مطابقة عينات المياه وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.





كما شملت الزيارة تفقد محطة مياه غرب النفق والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/يوم لخدمة عدد من القرى منها الرائد ومحمد عبده والألبان الجديدة والقديمة والنفق والتى تعمل بنظام الترشيح الفائق .

وقد أكد اللواء عبد الحميد عصمت خلال جولته على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات ، مؤكدا على استيفاء كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM ، وهى مجموعة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.





جاءت جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل و الصيانة بجميع المحطات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة السويس.