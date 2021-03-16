دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا

لى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





جاء الهدف من تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا استملها مودريتش من على حدود منطقة الجزاء ومررها لـكريم بنزيما الذي سددها في الشباك بسهولة في الدقيقة 34.









حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز - ناتشو - راموس - فاران - ميندي .

.خط الوسط: مودريتش - فالفيردي -كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جورنيور - كريم بنزيما.



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي. وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الاول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تقام حاليا،