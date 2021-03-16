ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الاول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تقام حاليا، لى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف من تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا استملها مودريتش من على حدود منطقة الجزاء ومررها لـكريم بنزيما الذي سددها في الشباك بسهولة في الدقيقة 34.

وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز -  ناتشو -  راموس - فاران - ميندي  .

.خط الوسط: مودريتش - فالفيردي -كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جورنيور - كريم بنزيما.


يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام بلد الوليد

غيابات بالجملة ووجوه جديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يسعى لاستعادة توازنه أمام إلتشي في الليجا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وإلتشي

زيدان يتحدى الغيابات.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتالانتا

ترشيحاتنا

قتلها بدم بارد.. سيدة تنهار في البكاء على الهواء: جوزي لف بنتي بـ لزق بعد ما شرحها بـ الكاتر

النيابة تأمر بحبس المتهم بارتكاب فعل فاضح فى مترو الأنفاق

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

بعد الهزيمة أمام الترجي .. أحمد موسى: زعلت على الزمالك وجمهوره

رامي رضوان: فرصة الزمالك في أبطال أفريقيا شبه مستحيلة

محمد شردي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب