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توك شو

مش حل سحرى.. الصحة: علاجات فيروس سى أثبتت فاعليتها مع كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:20 م
مستشارة وزيرة الصحة
مستشارة وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، ، إن الفترة الأخيرة، شهدت مجموعة من التجارب والأبحاث، التي أجريت على مجموعة من علاجات فيروس «c»، لمعرفة مدى فاعليتها في التعامل مع فيروس كورونا، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليها .

واضافت نهى عاصم ، خلال حوارها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن هناك أكثر من 5 أبحاث قُدمت إلى لجنة أخلاقيات البحث العلمي، في هذا الشأن .

وأشارت مستشارة وزارة الصحة ، إلى أن بعض هذه الأبحاث بالفعل قاربت على الانتهاء، وأظهرت نتائج مبشرة، لكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تجزم بأن ذلك سيكون الحل السحري لمواجهة كورونا.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة ، أن هناك بالفعل تحسنا في نسبة شفاء الحالات المصابة، من خلال هذه التجارب، كما أنها أيضا ساهمت في تقليل نسبة الوفاة، لكن درجات هذه النسب تمنع الجزم بأننا هكذا أوجدنا علاجا لفيروس كورونا.
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