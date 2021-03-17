جامعة الفيوم : 7486 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول و3 حالات كورونا

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٧٤٨٦ طالبا وطالبة.









وأشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٥٥٢٤ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٨٨، منهم ٩ تقدموا بعذر، و ١٧٩ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالب واحد فقط قام بتأدية امتحانه داخل لجنة خاصة، ولم يتم ضبط أي حالات غش، وتم تسجيل ٣ حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف شديد أنه خلال الفترة المسائية قام ١٩٦٢ طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٥٦، منهم ١٩ تقدموا بعذر، و ٣٧ غابوا بدون عذر، ولا يوجد لجان خاصة، ولم يتم ضبط أي حالات غش أو حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.