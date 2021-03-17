جهود وزارة الأوقاف في قارة أفريقيا.. الوزير يكشف

استقبلت لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، ونخبة من ضيوف مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” من العلماء الأفارقة.





وشمل الوفد الأفريقي، كلا من: بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو ، والشيخ الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا ، والدكتور سعيد سيلا رئيس مكتب العلماء بالمجلس الأعلى الإسلامي بمالي ، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بتنزانيا.





وأشادت لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصري برئاسة الدكتور شريف الجبالي بدور الأوقاف المصرية في القارة الأفريقية مثمنة هذا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في خدمة دول القارة من خلال موفديها وكتبها المترجمة إلى اللغات الأفريقية ، ومؤتمراتها الدولية.





وكان وزير الأوقاف قد عرض جانبا من جهود وزارة الأوقاف في قارة أفريقيا ، تضمن الآتي :





أولًا : تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة هذا العام 2020-2021:

شارك وزير الأوقاف في مؤتمر الخرطوم الذي عقد تحت عنوان “الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر”، وذلك في الفترة من 24-25 أكتوبر 2020م.

وفي إطار التعاون المشترك بمجال تدريب الأئمة داخل مصر وخارجها، تم عقد دورة تدريبية مشتركة لأئمة المساجد الكبرى في مصر والسودان بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 21- 31/ديسمبر- 2020م ، وقد ركزت الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وحاضر فيها نخبة من العلماء المتميزين في مختلف المجالات .

كما تم عمل دورة تدريبية في الفترة من 24- 26/ ديسمبر/2020م للأئمة المصريين والسودانيين، وذلك بمعسكر (أبو بكر الصديق) بالإسكندرية والتابع لوزارة الأوقاف المصرية ، بمشاركة الطلاب النيجيريين المسجلين على المنح الدراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما تم إرسال قافلة دعوية من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف المصرية إلى دولة السودان، ضمت ستة أئمة وخمس واعظات في الفترة من 31 / 1 / 2021م حتى 11 / 2 / 2021م، للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين، وقد جابت القافلة ولايات: (النيل الأبيض – شمال كاردوفان- شمال دارفور – جنوب دارفور- الخرطوم).





ثانيًا : تعزيز التعاون مع دولة تنزانيا

المركز الإسلامي بتنزانيا : والذي تم إنشاؤه عام 1964م لتقديم أنشطة دعوية وتعليمية من خلال موفدي وزارة الأوقاف، وعددهم (12) موفدًا مصريًّا، بالإضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على المعاهد الأزهرية ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز، ويدرس به حاليًا نحو (1000) طالب تنزاني في مختلف المراحل التعليمية.

مسجد المركز: وقد تم افتتاحه بعد تطويره في سبتمبر 2020م، بالإضافة إلى مصلى السيدات، وقد تحملت الوزارة من مواردها الذاتية عملية تطوير المركز الإسلامي ومسجده، وبلغت التكلفة 10ملايين وأربعمائة ألف جنية، إضافة إلى اعتماد مليون و300 ألف جنيه لتجهيز فرش وأثاث المركز، وجارٍ عملية التجهيز والتوريد.





ثالثًا: في مجال الإيفاد الدائم

بلغ عدد الموفدين إلى الدول الإفريقية إيفادًا دائمًا عدد (24) إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، وبيان ذلك كالتالي:





دولة تنزانيا:

بلغ عدد الموفدين بها (12) موفدًا إيفادًا دائمًا.





دولة أوغــندا :

يوجد بها (3) موفد إيفادًا دائمًا.





دولة موزمبيق :

يوجد بها (3) موفد إيفادًا دائمًا.





دولة الكامــيرون :

يوجد بها (2) موفد إيفادًا دائمًا.





دولة كينــيا :

يوجد بها (2) موفد إيفادًا دائمًا.





دولة السنغال :

يوجد بها (1) موفد إيفادًا دائمًا.





السودان :

بلغ عدد الموفدين بها (1) موفد إيفادًا دائمًا.

مع استعداد الوزارة الدائم لتلبية أية طلبات تفد إليها عبر وزارة الخارجية من أي من الدول الأفريقية.





رابعًا: في مجال إيفاد شهر رمضان المبارك

وصل عدد الموفدين إلى الدول الأفريقية قبل جائحة كورونا خلال شهر رمضان من عام 1436هـ حتى رمضان عام 1440هـ (42) إمامًا وقارئًا، منهم (30) إمامًا، و (12) قارئًا، وجارٍ التواصل مع وزارة الخارجية لإيفاد هذا العام وفق ظروف كل دولة.





خامسًا: المشاركات والمسابقات

تم تكريم الشيخ/ محمد خاطر عيسى – رئيس المجلس الإسلامى بدولة تشاد من سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الدولة للعلوم والفنون ، خلال احتفالية مولد النبى التى أقيمت يوم الخميس 7 /11/ 2019 .

تم مشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقد بلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر الثلاثين عام 2019م (27) دولة.

شارك العديد من الدول الإفريقية في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم لعام 2019، وقد فازت ثلاث دول إفريقية بمراكز متقدمة في المسابقة وهي ” تشاد – كينيا – السنغال”، وتم تكريم الفائزين بها من خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور وتشريف سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وتم منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 260 ألف جنيه.

وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم لعام 2020م، وقد تم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة وهو فرع “حفظ نصف القرآن على الأقل” للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية، وقد شارك في المسابقة حوالي (30) دولة إفريقية، كما فازت دولتان إفريقيتان بمراكز متقدمة في المسابقة وهي ” تنزانيا- النيجر”، وتم تكريم الفائزين خلال احتفال وزارة الأوقاف ، من قبل معالي أ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وتم منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 280 ألف جنيه، كما تم تكريم عدد ( 12 ) منهم بجوائز تشجيعية .

تم مشاركة (45 ) شخصية إفريقية في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الذي عقد في الفترة من 13- 14 مارس 2021م ، تحت عنوان ” حوار الأديان والثقافات ” ممثلين عن (17) دولة إفريقية بيانها كالتالي: ( السودان – جنوب السودان – مالي – تشاد- تنزانيا –جزر القمر- الكونغو – رواندا – مالاوي – الصومال – ليبيا – بور كينافاسو – الكاميرون – تونس – كينيا – موريتانيا – كوت ديفوار ) .

وقد التقى وزير الأوقاف على هامش المؤتمر بالسادة رؤساء وفود الدول الإفريقية، في الفترة من 11- 15 / 3 / 2021، وممن التقى بهم معاليه لقاءات مطولة:

الدكتور نصر الدين مفرح – وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني.

تيموسي متامبو- وزير التوعية العامة والوحدة القومية المالاوي.

عمر علي روبلي- وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي.

عبد الله برك كوت- أمين المجلس الإسلامي السوداني.

الشيخ أبو بكر عبد الله جمل الليل- مفتي جمهورية القمر المتحدة.

عبد الله منجالا- رئيس الجمعية الإسلامية بالكونغو الديمقراطية.





كما شاركت وزارة الأوقاف في العديد من المسابقات العالمية للقرآن الكريم في قارة أفريقيا ، من خلال المتسابقين والمحكِّمين المصريين ، ومن ذلك:

م المسابقة وتاريخها

1. الجزائر: 2015، 2016، 2017، 2018، 2020

2. السودان: 2015، 2016، 2017، 2018

3. المغرب: 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019

4. تونس 2015، 2017، 2018، 2019

5. جامبيا 2016

6. موريتانيا 2019





سادسًا : جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دول أفريقيا

تم إرسال عدد (440 ) مجموعة من سلسلة”رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية لدولة السودان والسفارة السودانية بالقاهرة ، وكذلك (110 ) مجموعة لسفارة جمهورية مصر العربية بالسودان .

تم إرسال عدد (110 ) مجموعة من سلسلة”رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية للمركز الإسلامي المصري بدولة تنزانيا .

تم إرسال عدد (406 ) مجموعة من سلسلة”رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية لدولة موريتانيا والسفارة الموريتانية بالقاهرة .

تم إرسال عدد (560 ) مجموعة من سلسلة”رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية لدولة المغرب والسفارة المغربية بالقاهرة .

جارٍ إرسال (330) مجموعة من سلسلة”رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تشاد .

تم تسليم الهيئة العامة للاستعلامات عدد (25 ) مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة للغة الإنجليزية و(5) مجموعات من سلسلة ” رؤية ” للفكر المستنير باللغة العربية ، وفلاشة تم تحميل الإصدارت الإلكترونية عليها، لتسليمها للمستشار الإعلامي لمصر بجنوب أفريقيا.

رعاية نحو (104) طالب وافد بتكلفة مالية نحو (624) ألف جنيه مصري سنويًّا .

إهداء عدد (65) مكتبة إسلامية كبرى للعديد من الدول الإفريقية، خلال الفترة من 2013م حتى 2018م.

إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعنى بالبحوث والدراسات الخاصة بالشأن الأفريقي في مختلف المجالات.

سابعًا: العناية بالترجمة إلى اللغات الأفريقية:





حيث تم ترجمة خطبة الجمعة إلى أربع لغات إفريقية، هي: (السواحلية، الأمهرية، الهوسا والصومالية)، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى اللغات العالمية التي يتحدث بها بعض أبناء القارة من العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة .

كما تم ترجمة (18) كتابًا إلى اللغات الأفريقية، كالتالي:

(8) كتب إلى اللغة السواحيلية.

(4) كتب إلى لغة الهوسا.

(3) كتاب إلى اللغة الأمهرية.