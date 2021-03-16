الترجي عامل ماتش هايل.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على هدف الترجى فى شباك الزمالك

علق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد على هدف نادى الترجى التونسي فى شباك نادى الزمالك فى دور المجموعات بـ دورى ابطال افريقيا .
ونشر عبد الجواد تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب : هدف مستحق ... الترجي عامل ماتش هايل
#الزمالك_الترجي ".
و تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول امام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.
هدف مستحق ... الترجي عامل ماتش هايل #الزمالك_الترجي— Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) March 16, 2021