الترجي عامل ماتش هايل.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على هدف الترجى فى شباك الزمالك

ونشر عبد الجواد تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب : هدف مستحق ... الترجي عامل ماتش هايل

#الزمالك_الترجي ".

و تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول امام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.





سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .