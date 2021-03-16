99.8 نسبة حضور الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. وإعلان نتائج الامتحانات بـ العلوم في نهاية مارس

- إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. بهذا الموعد

- 99.8 نسبة حضور الامتحانات بجامعة عين شمس

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قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن نسبة الحضور بالامتحانات تخطت 99.9 في المائة.





وكشف "رجاء"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الإجراءات الاحترازية اليومية التي تتبعها الكلية خلال فترة الامتحانات وأثناء الامتحانات.





وأشار عميد كلية العلوم إلي إلزام جميع الطلاب والعاملين بالكلية بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.









وأكد رجاء أنه يتم توجيه الطالب لمكانه داخل اللجنة ويتم تسليم الموبايل ووضعه قبل دخول اللجنة، وأنه يتم منع تبادل الأقلام داخل اللجان ويتم إثبات حضور الطالب وانصرافه بتوقيعه بقلمه الخاص، بالإضافة الي تنظيم خروج الطلاب من اللجان بفواصل زمنيه لمنع التزاحم والتكدس .





وأوضح رجاء أن إدارة الكلية قامت بتقسيم الطلاب على فترتين لضمان توفير التباعد الاجتماعي كما تقوم الإدارة بتوسيع أماكن دخول الطلاب منعًا للتكدسات، مشيرا إلى إن جميع المطهرات التي تستخدم بالكلية يتم تركيبها بالمعامل المركزية بالكلية .

وأشاد رجاء بالنظام داخل وخارج لجان الامتحانات، كما أثنى على الدور الذى تقوم به إدارة الكلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من تعقيم وتطهير مستمر لجميع منشآت الكلية، وخاصة أماكن انعقاد الامتحانات، وكذلك التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في ظل جائحة كورونا.

مشيرا إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير وسائل التعقيم والتطهير بصفة دورية، والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.





وتابع أن الكلية ستطبق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الترم الثاني، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.









وأوضح عميد علوم، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها بأن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.













قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.









وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد ان الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .









وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات. منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.









وأكد على إلزام جميع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.