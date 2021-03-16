99.8 نسبة حضور الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. وإعلان نتائج الامتحانات بـ العلوم في نهاية مارس

- إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. بهذا الموعد
- 99.8 نسبة حضور الامتحانات بجامعة عين شمس
- ندوة تثقيفية لوحدة مناهضة العنف والتحرش بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس
قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن نسبة الحضور بالامتحانات تخطت 99.9 في المائة.
وكشف "رجاء"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الإجراءات الاحترازية اليومية التي تتبعها الكلية خلال فترة الامتحانات وأثناء الامتحانات.
وأشار عميد كلية العلوم إلي إلزام جميع الطلاب والعاملين بالكلية بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.
وأكد رجاء أنه يتم توجيه الطالب لمكانه داخل اللجنة ويتم تسليم الموبايل ووضعه قبل دخول اللجنة، وأنه يتم منع تبادل الأقلام داخل اللجان ويتم إثبات حضور الطالب وانصرافه بتوقيعه بقلمه الخاص، بالإضافة الي تنظيم خروج الطلاب من اللجان بفواصل زمنيه لمنع التزاحم والتكدس .
وأوضح رجاء أن إدارة الكلية قامت بتقسيم الطلاب على فترتين لضمان توفير التباعد الاجتماعي كما تقوم الإدارة بتوسيع أماكن دخول الطلاب منعًا للتكدسات، مشيرا إلى إن جميع المطهرات التي تستخدم بالكلية يتم تركيبها بالمعامل المركزية بالكلية .
وأشاد رجاء بالنظام داخل وخارج لجان الامتحانات، كما أثنى على الدور الذى تقوم به إدارة الكلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من تعقيم وتطهير مستمر لجميع منشآت الكلية، وخاصة أماكن انعقاد الامتحانات، وكذلك التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في ظل جائحة كورونا.
مشيرا إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير وسائل التعقيم والتطهير بصفة دورية، والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
وتابع أن الكلية ستطبق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الترم الثاني، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.
وأوضح عميد علوم، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها بأن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.
وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد ان الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .
وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات. منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.
وأكد على إلزام جميع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.
نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة برئاسة الدكتورة هند الهلالي ندوة تثقيفية بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية الدكتورة هدي هلال منسق وحدة مناهضة العنف والتحرش بالمعهد
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وا.د. نهي سمير دنيا عميدة معهد البحوث والدراسات البيئية والدكتورة هالة عوض الله وكيل المعهد لشئون المجتمع وتنمية البيئة و سهيل حمزه امين الجامعة المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.
حاضر بالندوة الدكتور احمد فخري رئيس قسم العلوم الإنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ود. ريهام صفوت خبيرة التغذية العلاجية.
تهدف الندوة للتعريف بالجوانب النفسية و الضغوط التي تواجهها المرأة ومصادر الحصول علي الطاقة الإيجابية لضمان صحتها النفسية.
وفى بداية الندوة رحبت الدكتورة نهي سمير دنيا الضيوف وأثنت علي دور وحدة مكافحة العنف والتحرش في الجامعة وأوضحت أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع فهي الأم والزوجة والأخت والأبنة والصديقة والزميلة وهي عماد المجتمع ومن الواجب علينا جميعا ان نهتم بصحتها النفسية لتعود بالفائدة المرجوة علي المجتمع بأكمله.
وشكرت الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش معهد الدراسات والبحوث البيئية علي استضافته لهذه الندوة التي تهم كل منتسبي جامعة عين شمس وأشارت إلى أهمية وحدة مناهضة العنف و ألياتها وسياساتها ودعمها من خلال قيادات الجامعة مما يكون له مردودا إيجابيا علي سير العملية التعليمية في الجامعة. ومن خلال اتخاذ إجراءات ردعية قوية اذا ثبتت واقعة العنف او التحرش بعد التحري والتحقيق. وأكدت أهمية التواصل مع الوحدة في حالة مواجهة أي مشكلة متعلقة بنشاط الوحدة.
وأوضح الدكتور احمد فخري رئيس قسم العلوم الإنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ماهية العنف ضد المرأة، وأبرز تعرض نسبة كبيره من النساء للتحرش او للعنف داخل او خارج المنازل، علي الرغم من تكتم العديد من النساء علي تعرضهن للعنف او للتحرش الا ان المختصين يرصدون الكثير من هذه الحالات التي تشمل أيضا العنف اللفظي سواء في المنزل او الشارع، بالإضافة إلى العنف الاقتصادي بين الأزواج.
كما أوضح وجود عدة أسباب لممارسة العنف ضد المرأة منها دوافع نفسية ترتبط بتعرض المعتدي لاعتداء قديم ترك في نفسه عقدة نفسية تظهر في ايلام الغير أو ممارسة العنف عليهم.
وأفاد بحلول متعددة لخلق بيئة نفسية سليمة ومنها: الروحانيات و التأمل وقراءة الكتب وسماع الموسيقي والاختلاء بالنفس لمدة قصيرة وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية الإيجابية والتفكير الإيجابي.
وأضافت الدكتورة ريهام صفوت خبيرة التغذية العلاجية ان المرأة تمر بمراحل هرمونية كثيرة لها تأثير نفسي كبير عليها ولكل مرحلة نوعية غذائية مختلفة، ويجب علي كل أنثي الاهتمام بصحتها من خلال تناول الأغذية المناسبة والصحية المتوازنة واتباع الهرم الغذائي وتناول مسببات السعادة مثل الشوكولاتة والموز والمكسرات.
كما قام بعض الطلاب المتطوعين بالوحدة بحملة توعية لتعريف طلاب معهد البحوث والدراسات البيئية وطلاب الجامعة بالآليات والسياسات التي تتخذها الوحدة لردع اي صورة من صور التحرش والعنف داخل الجامعة.
في ختام الندوة كرمت الدكتورة نهي سمير دنيا عميدة معهد البحوث والدراسات البيئية و الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بتكريم الطلاب المتميزين وفريق عمل الوحدة وأيضًا تكريم الأم المثالية داخل المعهد.