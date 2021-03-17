أقوى من المسكنات .. 9 حيل سريعة تخلصك من الصداع

يحدث الصداع لأسباب مختلفة ويكون الصداع غير ضار نسبيًا، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية
وإليك حيل سريعه تخلصك من الصداع، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.
القرنفل
أضيفى قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر قومى بتدليك جبهتك وصدغيك برفق.
الريحان
للتخلص من الصداع الناتج عن التوتر فقط أضيفى 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي واتركيه ينضج وأضيفى قطرة من العسل إلى الشاي واخلطيها جيدًا وقومى بتناولها ساخنة.
النعناع :
يمكنك طحن بعض أوراق النعناع وتطبيقه على جبهتك كلما شعرت بصداع شديد واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
زيت اللافندر :
يمكنك إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخارو يمكنك أيضًا مزج 3 ملاعق كبيرة من زيت النعناع أو زيت اللوز أو زيت الزيتون ودلكي رأسك بها.
زيت إكليل الجبل :
يزيل السموم من الكبد، ويقلل من الكورتيزول ويعزز وظيفة المرارة.
الجنزبيل
ملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع ويوصف الزنجبيل بأنه إكسير للصداع وهو علاج منزلي للراحة الفورية
العلاج بالبخار
يمكن مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك بها.
القرفة
يمكنك طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة و ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.
الزعتر
ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك و افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلسى بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.