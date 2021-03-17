أقوى من المسكنات .. 9 حيل سريعة تخلصك من الصداع



الجنزبيل



العلاج بالبخار





يمكن مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك بها.







القرفة











الزعتر







ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك و افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلسى بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.



ملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع ويوصف الزنجبيل بأنه إكسير للصداع وهو علاج منزلي للراحة الفوريةيمكنك طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة و ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.