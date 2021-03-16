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تعليم

برعاية الوزير.. إعلام القاهرة تعقد مؤتمرها السادس والعشرين .. 24 مارس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:39 م
الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرون بعنوان "الإعلام الرقمي" و "الإعلام التقليدي" مسارات للتكامل والمنافسة. 

يأتي ذلك برعاية أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، وبحضور الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر. 

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ويعقد المؤتمر يومي 24–25 من شهر مارس الجاري في فندق سوفيتل الجزيرة النيل القاهرة ، وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أعلنت عن إنطلاق المنتدى الخاص بالإعلام والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بإعلام القاهرة يوم غد الخميس. 

وذلك بهدف مساندة خطة الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة وتطوير الأداء الإعلامي الخاص بها حتى يصبح الإعلام شريكا فاعلًا في ذلك .
برعاية الوزير.. إعلام القاهرة تعقد مؤتمرها السادس والعشرين .. 24 مارس
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