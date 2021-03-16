بعد الزيادة .. التأمين الاجتماعي يكشف حقيقة وجود ضرائب أو استقطاعات على المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادة يكون معها حسابات على الأسعار، مضيفا أن معدلات التضخم عن العام الماضي 5٪ بفضل الإصلاحات الاقتصادية.





وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزيادة ١٣٪ لاصحاب المعاشات يغطي التضخم بنسبة كبيرة، لافتا إلى أصحاب المعاشات سيشعرون بالزيادة في المعاشات العام الحالي بشكل كبير جدا.





وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي موفقة جدا ولصالح المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، موضحا أن اقل معاش في مصر ٩٠٠ جنيها ويحصل على زيادة ١١٧ جنيها، وهناك فئات تحصل على معاش اكثر من ٨ الاف جنيها ويصلون على للزيادة.



