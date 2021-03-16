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اشرف ابوالهول يكشف أهمية الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:02 م
الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية
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عادل نصار
قال الكاتب الصحفي أشرف ابوالهول مدير تحرير جريدة الأهرام، إن انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، و ميثاق الشرف الذي خرج به المؤتمر اليوم في غاية الأهمية. 

وأضاف ابوالهول، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، اننا وضعنا كل الترتيبات الممكنة لإجراء الانتخابات في شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن هذه الانتخابات لايوجد أمامها اي عقابات.

وتابع أن المجتمع الفلسطيني عاش انقسامات كثيرة وما حدث يهدي الأمور ويعمل خروج الانتخابات بشكل جيد ووضع أسس ان تتم الانتخابات بشكل يليق بالشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر لها أهمية وتأثير ووجود كبير في القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أن مصر تعتبر الأمن الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري واستقرار فلسطين ينعكس على مصر، وقدمنا تضحيات من أجل الشعب الفلسطيني اكثر من اي طرف.
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