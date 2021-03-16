رامي رضوان: فرصة الزمالك في أبطال أفريقيا شبه مستحيلة

قال الإعلامى رامى رضوان، إن فريق نادى الزمالك تعرض لـ هزيمة منذ قليل من فريق التراجى التونسي، بنتيجة 0 / 1.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "مساء دى إم سي"، المذاع على قناة "دى إم سي"، أن هذه النتيجة تجعل فرصة الزمالك صعبة فى الصعود.





ولفت إلى أن هناك بعض المتخصصين أكدوا أنه بعد هذه النتيجة يعتبر الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن الترجي التونسي أصبح 10 نقاط والزمالك لديه نقطتان.





وفاز فريق الترجى بهدف نظيف على الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.



