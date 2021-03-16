خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة البحرينية في بيان لها منذ قليل أن الحالات توزعت مابين 281 حالة لعمالة وافدة، و 385 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 20 حالة قادمة من الخارج.





فيما ذكرت الوزارة البحرينية انه تم رصد تعافي 680 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 125503.





فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 487 حالة.



