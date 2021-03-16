ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:09 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة البحرينية في بيان لها منذ قليل أن الحالات توزعت مابين  281 حالة لعمالة وافدة، و 385 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 20 حالة قادمة من الخارج. 

فيما ذكرت الوزارة البحرينية انه تم رصد تعافي 680 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 125503.

فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 487 حالة.

وأشارت الوزارة البحرينية الي انه تم إجراء 15063 فحصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون وفيات.. البحرين تسجل 349 إصابة جديدة بـ كورونا

البحرين تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم

دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

دولة عربية دون وفيات بـ كورونا لليوم الثاني

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 427 إصابة بكورونا وحالة وفاة

البحرين تسجل 387 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

ترشيحاتنا

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

إصابة عامل بطعنة نافذة بالصدر بسبب معاكسة فتاة بالدقهلية

أحمد موسى يهنئ الأهلي بالفوز على فيتا كلوب ويهاجم أحمد الطيب

ولعت بجد .. أحمد الفيشاوي يشعل النار في أحد المطاعم .. فيديو

تفاصيل خطة التعليم العالي لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية

السيناريوهات المتوقعة لأبناء سيدة السلام .. والأزمات النفسية التي تهددهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب