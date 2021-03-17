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تعليم

جامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت ادارة كلية الاداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .

وقد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء متحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية. 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات مشكوك في أمرها صحيا . 


وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.
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