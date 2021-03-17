جامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل

أعلنت ادارة كلية الاداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .
وقد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء متحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية.
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات مشكوك في أمرها صحيا .
وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.