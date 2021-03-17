لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

علق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر سابقا، على هزيمة الزمالك أمام الترجى التونسي بهدف نظيف فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

ونشر سعيد تغريدة عبر موقع تويتر وكتب: "بعيد بقي عن الظروف وعن التخبط الاداري!!! يوجد لاعبين منفوخين علي الفاضي ولا يستحقوا تقدير جماهير الزمالك"..

وأشار: المباريات الهامة بيتكشفوا ومش موجودين في الملعب ..

وأكد: أكبر خطأ رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون".

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول أمام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .