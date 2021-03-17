ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر سابقا، على هزيمة الزمالك أمام الترجى التونسي بهدف نظيف فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .
ونشر سعيد تغريدة عبر موقع تويتر وكتب: "بعيد بقي عن الظروف وعن التخبط الاداري!!!  يوجد لاعبين منفوخين علي الفاضي ولا يستحقوا تقدير جماهير الزمالك"..

وأشار: المباريات الهامة بيتكشفوا ومش موجودين في الملعب ..
وأكد: أكبر خطأ رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون".

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول أمام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .

Advertisements
Advertisements

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات