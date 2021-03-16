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توك شو

قتلها بدم بارد.. سيدة تنهار في البكاء على الهواء: جوزي لف بنتي بـ لزق بعد ما شرحها بـ الكاتر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:31 م
سيدة تنهار في البكاء
سيدة تنهار في البكاء
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هاني حسين
أجرت الإعلامية ريهام سعيد، حوارها مع سيدة قام زوجها بقتل ابنتهما بـ " الكاتر"، والطفلة تبلغ من العمر شهرين فقط، في محافظة دمياط .

وقالت والدة الطفلة المتوفية، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "  صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، إن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب كثيرا وتزوجت منه منذ 6 سنوات، مضيفة:" كان بيضربين كتير وكان بيشرب مخدرات ".

وأضافت  :"  قلت لما ربنا يرزقنى بطفلة ربنا سوف يهديه  ومكنتش عايزة أخرب بيتي، ولم اتوقع قيامه بقتل ابنته وحدثت خلافات بيني وبينه لأنه كان يرغب في الحصول على أموال مني ".

 واكملت:" ربطني وفضل يضربني  بـ الكاتر ومسك خشبة وضربني في كل مكان في جسمي بسبب رغبته في الحصول على أموال "مضيفة:" خد بنتي الصغيرة ونزلها في شقة والدته وخرجت لمركز الشرطة لتحرير محضر لجلب حقي منه ".

ولفتت :"  تلقيت اتصال هاتفي من جيراني بأن انزوجي قتل بنتي،  وتابعت باكية:"  انا مش مصدقة انه عمل كده في بنتي وحرمني منها وخد مني عمري كله ولفها بـ لزق بعد لما شرحها".

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