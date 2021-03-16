محافظ الجيزة يستجيب لـ أحمد موسى ويعد بحل مشاكل حدائق الأهرام

قال اللواء أحمد راشد إنه غير راض عن مظاهر المخالفات في حدائق الأهرام مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة حدائق الأهرام، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وإقامة سور لها وعدد من القرارات المهمة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق على وجود شركة أمن محترفة من أجل منع التوك توك والباعة الجائلين، كما تم الاتفاق مع شركة نظافة لجمع القمامة من المنازل وحتى يتم البدء في العمل سيتم تكثيف العمل من هيئة النظافة .





وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركتي المياه والصرف الصحي لعمل الإصلاحات اللازمة في ظل عمل مشروعات لعمل 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لعبور المواطنين بعد التوسعة الكبرى في الطريق وتم الاتفاق على رصف كل الطرق والشوارع داخل حدائق الأهرام.





وأشار إلى أن عدد السكان يصل إلى 80 ألف أسرة ولهم كل الحق في الاعتراض مشيرا إلى أنه في خلال أسبوع سيتلقى تقارير عن العقود مع شركات النظافة والأمن.





واستنكر الإعلامي أحمد موسى الوضع الصعب الذي يعيشه سكان حدائق الأهرام؛ بعد انتشار القمامة والتكاتك.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك انتشارا كبيرا للكلاب الضالة؛ متسائلا «أين المسئول عن جمعية حدائق الأهرام؟.. أنا معنديش شقة في المنقطة بس مصلحتي مع الناس».





وناشد أحمد موسى، محافظ الجيزة، الذهاب إلى حدائق الأهرام للوقوف على مشكلات المواطنين؛ من عدم رصف الشوارع وانتشار القمامة.





وتابع «من يرضيه الكلام ده في حدائق الأهرام، اللي المفروض أثرية وسياحية.. مفيش بنية تحتية موجودة.. المواطن مش لاقي حتى الخدمات الأساسية».





واستنكر «إحنا بنتكلم على حياة كريمة لأهالينا في الصعيد، بقينا بنقول أهالي منطقة حدائق الأهرام القريبة عايزين حياة كريمة»..