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على الصاوى يكشف كواليس فوزه بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه.. تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:48 م
على الصاوى بطل الكاراتية
على الصاوى بطل الكاراتية
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عادل نصار
أعرب بطل الكاراتيه على الصاوى، عن فرحته بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الدوري العالمي للكاراتية، مضيفا أن البطولة تمت وفقا إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الصاوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشواره في البطولة كان مليء بالصعوبة ولم يكن سهلا، لافتا إلى أنه واجه أبطال العالم في البطولة وحقق نجاحا كبير .

وأكد بطل الكاراتية على الصاوى، أن هزم بطل تركيا في المباراة الأخيرة والتي كانت في غاية الصعوبة وخاصة أنه المصنف الأول على العالم منذ عامين، لافتا إلى أن الاجواء الحماسية سيطرت على المباراة النهائية.
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