على الصاوى يكشف كواليس فوزه بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه.. تفاصيل

أعرب بطل الكاراتيه على الصاوى، عن فرحته بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الدوري العالمي للكاراتية، مضيفا أن البطولة تمت وفقا إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الصاوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشواره في البطولة كان مليء بالصعوبة ولم يكن سهلا، لافتا إلى أنه واجه أبطال العالم في البطولة وحقق نجاحا كبير .



