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اقتصاد

تراجع أسعار النفط تهبط بسبب لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:02 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
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وكالات
تراجعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي اليوم مع تعليق ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى استخدام لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا وهو ما يهدد تعافي الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 68.4 دلار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا لتغلق عند 64.8 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هذا الشهر، وصل برنت إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2020 في حين سجل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ عام 2018.

وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنها ستعلق استخدام لقاحأ كسفورد - أسترازينكا المضاد لكوفيد-19 بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا توجد صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما قد يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا، وقوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول يقيد المكاسب.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية أميركا والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.
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