رئيس نادى مدينة 6 أكتوبر: أبناؤنا من ذوي الهمم هم أبطال الجمهورية

وجه المستشار عبدالناصر خطاب رئيس نادى مدينة 6أكتوبر الاهتمام بذوى الهمم بالنادى ، خاصة بعد ان توج احدهم ببطولة الجمهورية للسباحة .





وقال خطاب خلال احتفالية نظمها النادى لتكريمهم ، ان ذوى الهمم ياتون فى اولوية اهتمام مجلس الادارة ، وان هناك برامج يتم الاعداد لها بالاتفاق مع اكفا المدربين للارتقاء بمستوياتهم بدنيا ورياضيا .





واكد المستشار عبد الناصر خطاب ، انه لم يبخل منذ توليه رئاسة نادى 6اكتوبر فى الارتقاء بالنادى وجعله فى مصاف الاندية الرياضية والاجتماعية فى مصر بالتعاون مع مجلس ادارة يضم كافة الخبرات القانونية والاقتصادية والادارية .





وقال انه استفاد من عمله القضائى فى وضع اليات انضباطية ومحاسبية لكل نشاط فى النادى ، وسعى منذ اول يوم تولى فيه رئاسة النادى على تشكيل لجان لادارة الانشطة بعيدا عن مجلس الادارة وذلك حتى يتولى كل صاحب اختصاص النشاط الذى يقدم فيه كل مايملك من خبرات .





وتم خلال الاحتفالية منح المستشار عبد الناصر خطاب لقب سفير فوق العادة من الاكاديمة العربية لفنون الاعلام ، وذلك لجهودة فى العمل القضائى ، والارتقاء بالانشطة الرياضية والثقافية فى النادى .







