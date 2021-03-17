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تعليم

الأحد.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية لتأهيل الشباب للريادة والابتكار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:11 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بها كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية؛ يواصل المركز تنفيذ دورة تدريبية حول تأهيل الشباب للريادة والابتكار، فى تمام الساعة التاسعة صباحّا، يوم الأحد المقبل، ٢١ مارس، بنظام الاون لاين، وتستمر حتى اليوم التالي.

وتقام هذه الدورة عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر ان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، سبق وصرَّح لـ"صدي البلد"، بأنه بالنسبة للفصل الدراسى الثاني فٱن الجامعة ستطبق قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.

وأكد رفاعي أن الجامعة ستتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر، و40% تعليم إلكتروني.
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