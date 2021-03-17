مرعي: رحيل باتشيكو في هذا التوقيت خطأً كبير

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي أخطأت بشكل كبير في إقالة البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق في هذا التوقيت .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لا بد من محاسبة أصحاب قرار إقالة باتشيكو في هذا التوقيت الحرج ، فالفريق كان مُقبلًا على مباريات صعبة ويحتاج إلى المزيد من الاستقرار ، ولم يكن هناك أي داعي للتغيير ، خاصةً وأن الزمالك متصدر الدوري العام ويسير بشكل جيد .





وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.