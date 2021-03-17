بدون مقابل.. جبال الملح بورسعيد تخطف أنظار العالم .. والزوار بالألف

قال محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، إن جبال الملح في بورفوائد في غاية الروعة والجمال، مضيفًا أن السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أكبر لهذا الجمال الطبيعي.





وأضاف الدسوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن رحلات تتعدى ١٥٠٠ فرد يوميا يأتون لجبال الملح، لافتا إلى أن هذه الجبال شهدت رواج كبير وبدون مقابل.





وتابع أن هناك شباب يمارسون رياضة التزلج على جبال من الملح في بورسعيد، مستدركا أنه :"من يريد الذهاب لهذه المنطقة لا يدفع أي أموال أو مقابل مادي على الإطلاق، وتم التواصل مع مكتب تنشيط السياحة في بورسعيد وهناك سياحة اليوم الواحد تتم أيضا".



