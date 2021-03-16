ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شقيق المتهم بقتل ابنته في دمياط: كان عايز يبيعها بـ 70 ألف جنيه .. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
كشف محمد شقيق المتهم بـ قتل ابنته في محافظة دمياط ،  تفاصيل الواقعة.

 
وقال محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" ده كان وحش مش بني آدم وأنا كنت متواجد يوم الواقعة ونزلت أجيب له فلوس وكان عايز يبيع بنته بـ  70 ألف جنيه ".


 وتابع:"  اخويا كان  بيضرب بنته وبيقول إن الطفلة دي مش بنتي، مضيفا:" أخويا بيشرب مخدرات ومعرفش قتل بنته ليه".


وأجرت الإعلامية ريهام سعيد، حوارها مع سيدة قام زوجها بقتل ابنتهما بـ " الكاتر"، والطفلة تبلغ من العمر شهرين فقط، في محافظة دمياط .


وقالت والدة الطفلة المتوفاة، في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، إن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب كثيرا وتزوجت منه منذ 6 سنوات، مضيفة:" كان بيضربني كتير وكان بيشرب مخدرات ".


ولفتت "تلقيت اتصالا هاتفيا من جيراني بأن زوجي قتل بنتي،  وتابعت باكية:" أنا مش مصدقة انه عمل كده في بنتي وحرمني منها وخد مني عمري كله ولفها بـ لزق بعد ما شرحها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حتى لا ننسى.. ريهام سعيد تعرض قصص شهداء الجيش والشرطة بلقطات ورسائل مؤثرة

الناس فاكراه قناع.. شقيقان مصابان بمرض نادر في الوجه.. وريهام سعيد: "هتبقوا زي الفل"

شاهد.. ريهام سعيد برفقه ابنتها.. والجمهور يتغزل في جمالهما

تفاصيل اختفاء أم وطفلتها في ظروف غامضة بالغربية

مش هتكلم عنه تاني.. ريهام سعيد: الحديث عن الجن والعفاريت سبب لي مشاكل

اتحرمت منها.. سيدة تنهار في البكاء: طليقي أهانني وفتح دماغي.. ولم أر ابنتي منذ سنوات

ترشيحاتنا

محمد شردي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم خلال شهر رمضان

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب