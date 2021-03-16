شقيق المتهم بقتل ابنته في دمياط: كان عايز يبيعها بـ 70 ألف جنيه .. فيديو

كشف محمد شقيق المتهم بـ قتل ابنته في محافظة دمياط ، تفاصيل الواقعة.





وقال محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" ده كان وحش مش بني آدم وأنا كنت متواجد يوم الواقعة ونزلت أجيب له فلوس وكان عايز يبيع بنته بـ 70 ألف جنيه ".









وتابع:" اخويا كان بيضرب بنته وبيقول إن الطفلة دي مش بنتي، مضيفا:" أخويا بيشرب مخدرات ومعرفش قتل بنته ليه".









وأجرت الإعلامية ريهام سعيد، حوارها مع سيدة قام زوجها بقتل ابنتهما بـ " الكاتر"، والطفلة تبلغ من العمر شهرين فقط، في محافظة دمياط .









وقالت والدة الطفلة المتوفاة، في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، إن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب كثيرا وتزوجت منه منذ 6 سنوات، مضيفة:" كان بيضربني كتير وكان بيشرب مخدرات ".









ولفتت "تلقيت اتصالا هاتفيا من جيراني بأن زوجي قتل بنتي، وتابعت باكية:" أنا مش مصدقة انه عمل كده في بنتي وحرمني منها وخد مني عمري كله ولفها بـ لزق بعد ما شرحها".