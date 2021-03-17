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مرأة

8 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:06 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تلعب الأنظمة الغذائية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم، وتجنب جميع المشاكل الصحية، إليك أبرز تلك الأطعمة والتي عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومي.
إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. الجبن
 خاصية الجبن القلوية تحيِّد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان. يساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم.

2. الحليب
 بروتينات الحليب مثل الكازين واللاكتوفيرين  تساعد في الحفاظ على معادن الأسنان.

3. الزبادي
 تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي ، اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريوم ، في التحكم في نمو البكتيريا والحفاظ على صحة الفم

4.  الأسماك الدهنية

 غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. إن تناول هذه العناصر الغذائية يقلل بشكل كبير من التهاب اللثة ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

5. الخيار

يساعد في الحفاظ على صحة الفم جيدة. يساعد محتوى الماء في هذا الخضار على التخلص من الأحماض الموجودة في الفم جنبًا إلى جنب مع بكتيريا الأسنان الضارة.

6. البروكلي
 يساعد إدخال البروكلي في الوجبات الغذائية في إضافة العناصر الغذائية إلى الجسم مما يساعد في محاربة العديد من الأمراض بما في ذلك مشاكل الفم.

7. فلفل حار
يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على تعزيز صحة الفم. في دراسة ، وجد أن استهلاك الفلفل الحار يطلق على الفور أكسيد النيتريك ومالونديالديهيد في اللعاب الذي يظهر نشاطًا مضادًا للالتهابات ضد بكتيريا الفم.

8. بذور السمسم
يساعد زيت السمسم   غنية بالكلوروسامون الذي يمتلك نشاطًا مضادًا للفطريات

9. بذور اليقطين
بذور اليقطين هي مصدر قوة للعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج والزنك والحديد والمغنيسيوم. يساعد فيتامين (أ) و (ج) في حل مشاكل اللثة ويعمل كمضاد للالتهابات لأمراض الفم. من ناحية أخرى ، يقوي المغنيسيوم طبقة المينا والزنك يعالج نزيف اللثة.

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