8 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم

، إليك أبرز تلك الأطعمة والتي عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومي. تلعب الأنظمة الغذائية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم ، وتجنب جميع المشاكل الصحية

إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. الجبن

2. الحليب

3. الزبادي

4. الأسماك الدهنية





غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. إن تناول هذه العناصر الغذائية يقلل بشكل كبير من التهاب اللثة ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.







5. الخيار





يساعد في الحفاظ على صحة الفم جيدة. يساعد محتوى الماء في هذا الخضار على التخلص من الأحماض الموجودة في الفم جنبًا إلى جنب مع بكتيريا الأسنان الضارة.





6. البروكلي

7. فلفل حار

يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على تعزيز صحة الفم. في دراسة ، وجد أن استهلاك الفلفل الحار يطلق على الفور أكسيد النيتريك ومالونديالديهيد في اللعاب الذي يظهر نشاطًا مضادًا للالتهابات ضد بكتيريا الفم.







8. بذور السمسم

9. بذور اليقطين

خاصية الجبن القلوية تحيِّد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان. يساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم.بروتينات الحليب مثل الكازين واللاكتوفيرين تساعد في الحفاظ على معادن الأسنان.تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي ، اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريوم ، في التحكم في نمو البكتيريا والحفاظ على صحة الفميساعد إدخال البروكلي في الوجبات الغذائية في إضافة العناصر الغذائية إلى الجسم مما يساعد في محاربة العديد من الأمراض بما في ذلك مشاكل الفم.يساعد زيت السمسم غنية بالكلوروسامون الذي يمتلك نشاطًا مضادًا للفطرياتبذور اليقطين هي مصدر قوة للعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج والزنك والحديد والمغنيسيوم. يساعد فيتامين (أ) و (ج) في حل مشاكل اللثة ويعمل كمضاد للالتهابات لأمراض الفم. من ناحية أخرى ، يقوي المغنيسيوم طبقة المينا والزنك يعالج نزيف اللثة.