هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

علق خالد بيومي على فوز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وهزيمة الزمالك امام فريق الترجي التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .





‏وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "مبروك للاهلي

هاردلك للزمالك والاسماعيلي جابلنا نقطة".





وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.



سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.