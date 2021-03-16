خبير يحذر من طرق جديدة لاختراق الحسابات الإلكترونية





قال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجلس امن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، جميع مستخدمين السوشيال ميديا معرضين من خلال أرسال رسالة اليهم علي حسابهم الإلكتروني إلي اختراق حسابتهم أو عملية الاحتيال للحصول علي معلوماتهم الشخصية .





وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز" ، الروابط التي يتم أرسالها إلي المستخدمين تكون روابط وهمية وليست حقيقية وهناك أشخاص يصدقون هذه الرسائل بسبب مضمونها وبالتالي يقع صحية لاختراق حسابه .



