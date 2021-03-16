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توك شو

خبير يحذر من طرق جديدة لاختراق الحسابات الإلكترونية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:42 م
هكر
هكر
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إبراهيم القادري

قال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجلس امن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، جميع مستخدمين السوشيال ميديا معرضين من خلال أرسال رسالة اليهم علي حسابهم الإلكتروني  إلي اختراق حسابتهم أو عملية الاحتيال للحصول علي معلوماتهم الشخصية .

وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز" ، الروابط التي يتم أرسالها إلي المستخدمين تكون روابط وهمية وليست حقيقية وهناك أشخاص يصدقون هذه الرسائل بسبب مضمونها وبالتالي يقع صحية لاختراق حسابه .

وأوضح عبد المنعم ، روابط الهكر بمجرد الدخول عليها يطلب من المستخدم رقم الباسورد وبفورد إدخاله يتم اختراق الحساب والحصول علي كافة المعلومات المتواجدة علية ويجب علي الجميع الانتباه من مثل هذه الأمور الشائعة علي السوشيال ميديا .
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