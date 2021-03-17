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تعليم

تفاصيل .. أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي بحقوق عين شمس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:22 ص
عميد حقوق عين شمس
عميد حقوق عين شمس
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حسام الفقي
أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعد رائدة في مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر في المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تعمل دائماً على تحقيق وتقديم أفضل جودة تعليمية لأبنائها الطلاب من خلال كلياتها المعتمدة .

من جانبه أوضح الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق ومركز التحكيم الموجود بالكلية له دور فعال في المساهمة في نشر الوعي بالتحكيم وأهميته في تسوية المنازعات التجارية وتخريج أجيال من القانونيين ذوي العلم والكفاءة والإلهام بالجوانب النظرية والعلمية للتحكيم معربا عن سعادته بالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم باعتباره المنظمة الدولية ذات الريادة في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العالمي و نظرا لخبرته الواسعة في التدريب والتدريس من خلال مشاركة المركز في دبلوم مهني تدريبي تمنحه كلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحول دور مركز القاهرة الإقليمي أكد الدكتور إسماعيل سليم أن المركز يهدف الي نشر ثقافة التحكيم ، فالعدالة الناجزة والمحايدة إحدى دعائم المجتمعات .. مشيرا إلي أن المركز يهتم بالتدريب والتعليم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون داخليا وخارجيا ، لافتا إلي أن المركز سيسعى لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.

 يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وأفريقيا أحدها في كوالالمبور والآخر في مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولي على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.
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