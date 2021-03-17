إحدى ضحايا ملف النفقة الزوجية تكشف عن تفاصيل معاناتها .. فيديو

قالت إيمان عبد الجواد إحدى ضحايا ملف النفقة: "لجأت إلى خيار الطلاق للضرر في عام 2014 بسبب المعاملة القاسية وحرصت على الحصول على نفقة خاصة بي و من أجل إبني فيميا يخص نفقة " الصغار.





وأضافت عبد الجواد خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن أزمتها بدأت منذ عام 2015 بعد رفعها لدعاوي لحصولها على النفقة؛ مؤكدة أنه تم تطليقها في عام 2016 ثم حصلت على الصغة التنفيذية لدعوى " النفقة " في عام 2019.





وتابعت إحدى ضحايا ملف النفقة أنه في الوقت الي كنت بعاني فيه ووأقوم برفع دعاوي قضائية كان هو في الخارج وتزوج ولم يتذكرني أنا وإبني أحمد الذي يبلغ من العمر الان تسع سنوات.



