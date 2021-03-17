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منوعات

راجل من صغره .. الطفل ياسين يبيع الساندوتشات لمساعدة أهله ويتمنى أن يصبح سفيرًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:56 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
"من رحم المعاناة يصنع الرجال"، تلك الجملة تصف حال " ياسين محمد" صبي بعمر الـ 12 عامًا يساند أسرته بعد مرض شقيقه عبر بيع الساندوتشات للمساهمة في مصروفات عائلته ليبدأ كفاحه بفخر وعزة من أجل أفراد أسرته مجسدا لشيم الرجولة في مثل يحتذى به.

في مدينة العبور بالتحديد بمنطقة الروضة في الحى التالت، يفترش "ياسين" طاولة خشبية ليحضر عليها العديد من الساندوتشات الطازجة تمهيدا لبيعها للمارة لتكسب رزقه من عرق جبينه، ليساعد أسرته وأمه في علاج أخيه المريض طريح الفراش.

يستيقظ "ياسين" في الصباح الباكر يبدأ سعيه في بيع الساندوتشات بمختلف أنواعها والتي يعدها بذاته بعد تعلم هذا بمساعدة أمه، ليتمكن في فترة وجيزة من جذب الزبائن له، حيث يلقى تشجيع كبير من قبل أصدقائه ومدرسيه في المدرسة ومن كافة أهالي المنطقة الذين يحبون شراء الساندوتشات منه، وذلك وفقا لحديث " ياسين محمد" لموقع "صدى البلد"..

قرر " ياسين " وهو في هذه السن أن يتحمل المسؤولية مع أهله لمساعدتهم بالقدر المستطاع، حيث يقوم بهذا العمل المشرف بمفرده بل بمساعدة ومشاركة ودعم من والدته في كل شئ، لذا يكن لها كل الحب والتقدير .

وبالرغم من انشغال " ياسين" ببيع الساندوتشات إلا أنه متفوق دراسيًا، حيث لم يؤثر هذا المشروع على معترك دراسته، باذلا كل مجهوده ليصبح شخص ذي قمة بالمجتمع ليواصل الدعم لأسرته التي تفتخر به .

يتمنى "ياسين" أن يصبح سفير في يوما الأيام، ليكون مصدر فخر لأسرته التي كافحت لأجله، ليعوضهم عن مشقاتهم في الحياة، ويخلق سبيلا لإراحتهم من أعباء الدنيا ومتاعبها.

يطمح " ياسين" في وجود إمكانات أعلى لمشروعه البسيط، وتشجيعا ماديا من أجل المساهمة والمساعدة في ظروف أسرته ، التي يكافح من أجلها بكل رجولة وشهامة موشومة على صدره، متمنيا أن يلقى الدعم من المسؤولين ليساهموا معه في تطوير مشروعه ليفتح لنفسه ولأسرته باب رزق كبير يعينهم على مشاقة الحياة.



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