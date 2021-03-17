اليوم.. قطع المياه عن قرى شرق باريس في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد ، إجراء صيانة رئيسية لمحطة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية للمدينة؛ ظهر اليوم الأربعاء الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع المياه حتى تتمكن من وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين.





أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس، في البيان الصحفي الصادر عن الوحدة المحلية لمركز باريس أنه سيجري قطع المياه بمدينة باريس من الساعة الثانية عشر ظهرًا بسبب غسيل وتطهير خزانات المياه في محطة مياه الشرب بمدينة باريس.





وأهابت الوحدة المحلية بسكان المدينة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة؛ وكذلك ناشدت المواطنين تحمل قلة كمية المياه لحين تشغيل المحطة وذلك حفاظًا على الصالح العام.





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من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن إنارة وتركيب محول كهرباء بأراضي تقسيمات إسكان الشباب الجديدة بقرية المكس القبلي وتركيب عدد من أعمدة الانارة ومحول كهرباء بالمنطقة الحرفية بقرية المكس القبلي وتركيب محول كهرباء لخط طرد الصرف الصحي بقرية دوش ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة.





وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم ، المتابعة المستمرة لهذه المشروعات التي تجرى على أرض المركز وذلك لإزالة أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى الموضوع مسبقًا وتسخير كافة إمكانات لها، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.





من جانبه وجّه محافظ الوادي الجديد، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمنى المحدد وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة لتكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع.