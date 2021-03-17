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أمجد الحداد : اللقاح يحمي من كورونا بنسبة 70% ويجب ارتداء الكمامة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:32 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح، إنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بعد التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن نسبة الإصابة تكون أقل بعد التطعيم ولكن قائمة بنسبة أقل.
وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن اللقاح يحمي من الدخول في مضاعفات الإصابة بالفيروس، و الكمامة أمرا في غاية الأهمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة أننا لم نصل لمناعة القطيع باللقاح والتي تحدث بعد تطعيم 60% من المجتمع.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح، أن اللقاحات في غاية الأهمية وعلى المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 70%.
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